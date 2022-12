El capitán argentino dijo que todo el plantel está ansioso por llegar al país para celebrar con la gente. "Quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada, gracias a Dios que me dio todo. Cerrar mi carrera de esta manera es algo impresionante", agregó. pero confirmó que continuará jugando con la Selección.

"No hay nada después de esto, conseguí la Copa América y el Mundial luego de luchar toda mi carrera, se me dio al final. Me encanta el fútbol, me encanta estar con la Selección, disfruto mucho. Voy a jugar unos partidos más", dijo Messi.

Además, el capitán de la Selección Argentina dijo que este es el título más importante de su carrera porque es la copa Mundial de la FIFA es la que quieren todos.