“Que te valoren los técnicos, que te llamen, quiere decir que no estás tan equivocado y las cosas las venís haciendo medianamente bien. En ese sentido me quedo tranquilo”, subrayó el defensor.

El conjunto bahiense fue el que estuvo más cerca de contratarlo. “Quiero agradecerles a los dirigentes de Villa Mitre, porque me estaban esperando, tenía todo resuelto. Además me motivaba el hecho de que iba tener continuidad. Pero puse muchas cosas en la balanza y por cuestiones personales y familiares decidí seguir en Cipo”, explicó Jara, quien entre los futbolistas locales que quedaron en el plantel, sin duda será el referente.

Cuando trascendió su transferencia al Tricolor, hinchas albinegros explotaron de enojo en las redes sociales. “Me quedé sorprendido por el apoyo de la gente, uno no se imagina que se dé así. Cuando dieron la noticia que seguía, también. Es algo que te llena de alegría, quedé totalmente sorprendido”, reconoció el defensor, quien valoró la negociación con el club albinegro, para que continuara.

“Estoy contento porque los dirigentes de Cipolletti hicieron un esfuerzo bárbaro para retenerme, para seducirme, y también quise quedarme, por una revancha”, destacó Jara.

Jarita estuvo a punto de firmar con Villa Mitre, pero eligió quedarse en su casa, La Visera, por el apoyo de la gente y “cuestiones personales”.

Preparado

Minutos antes de hablar con LM Cipolletti, Jara terminaba su rutina diaria de entrenamientos. Siempre pensó que donde le tocara jugar quería estar preparado.

El lunes Cipo inicia la pretemporada y en dos semanas, en plena preparación, se viene un compromiso histórico para el club. “Creo que por ese partido uno viene entrenando como lo venía haciendo el profe. Uno se estaba moviendo particularmente, por si jugaba la Copa Argentina contra San Lorenzo”, indicó.

“Es algo lindo, se juega con un equipo importante, también tenemos que tomarlo como una pretemporada, pero al mismo tiempo vamos a jugar cosas importantes, a representar a la ciudad, a un montón de hinchas que están esperando este partido hace un montón de tiempo”, manifestó el defensor. Y reavivó la polémica por la fecha: “Fue una falta de respeto que pasen el partido, pero hay que estar preparados para lo que viene”.

Con la misma mentalidad, esperaba su futuro: “Estaba preparado, por si me tocaba irme o no, y en mi caso en Cipolletti, jugando o no, yo siempre estaba listo”.

