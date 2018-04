A través de un agente, Nacional de Potosí de Bolivia posó su interés en él para jugar la Copa Sudamericana. Y libre en el ascenso de la Argentina, el misionero no dudó.

El desafío internacional por el momento incluye dos partidos, el de la ida del 11 de abril en Brasil ante Fluminense y la revancha confirmada para el 10 de mayo en Potosí ante el mismo rival, en lo que sería sin dudas una gran vidriera para él.

Todavía a la espera de resolver un par de papeles fundamentales para poder trabajar allí, el último goleador Albinegro con 7 tantos en la temporada se refirió a su presente, pasado y futuro.

“Ya estoy entrenando aquí, aunque todavía no estoy habilitado para jugar de manera oficial. Por el momento son sólo esos dos partidos lo acordado”, explicó en un alto de su rutina, que incluye también instalarse en un nuevo país.

Sin embargo, tampoco olvida lo que vivió el último año. Meses atrás, después de los tres goles a Independiente de Neuquén por Copa Argentina, reconoció que “no había venido a jugar la reválida” y mucho menos a disputar la permanencia hasta el último minuto.

Pese a ello, fue uno de los más valorados por el hincha, jugó con todos los técnicos y mantuvo su importancia individual hasta terminar en Bolivia esperando por la Copa.

2 partidos tiene la duración del contrato inicial de Piñero da Silva con el club boliviano.

La revancha

Para la vuelta a la competencia, Cipolletti deberá esperar hasta septiembre (después del Mundial en Rusia). Más de cinco meses que hacen impredecible cualquier tipo de proyecto en el corto plazo, ni siquiera imaginar la categoría, ya que podría confirmarse la invitación del Capataz a la nueva B Nacional en algunas semanas.

“Cipolletti es un club especial por su gente. Uno no toma dimensión, pero hay hinchas por todos lados. Desde el primer partido comencé a sentir cariño de parte de ellos”, reconoció el 9.

Y al momento de proyectar algún plan, no descartó para nada su vuelta al Albinegro. “Me gustaría volver y tener revancha con Cipo. Pese a que deportivamente no nos fue bien, me trataron bárbaro, los hinchas y los dirigentes”, aseguró el delantero.

Los contratados vuelven a las prácticas

Todos los futbolistas con contrato vigente en Cipolletti deberán presentarse esta tarde en La Visera, junto con los juveniles que afrontan el Apertura de la Liga Confluencia.

Germán Alecha y el profe Cristian Servera serán los encargados de entrenarlos.