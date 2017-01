"Más allá de los años, la pasión por el fútbol moviliza"

El 5 de febrero está cada vez más cerca, el juego se pule, aparecen los errores, los aciertos y, sobre todo, el equipo. La Amistad quiere ser protagonista en su primera incursión en el Federal C. “El primer paso es tratar de estar entre los dos primeros, creo que estamos a la altura, depende de nosotros, que seamos ordenados y conscientes de lo que vamos a jugar”, sostuvo Manuel “Estu” Gutiérrez, uno de los jugadores con mayor ruedo nacional en el plantel.

La Amistad, dirigida por Pablo Charra, ya jugó dos amistosos -contra Deportivo Roca y Centenario- y tiene en carpeta un tercero, contra Maronese. “Contra Roca tuvimos más volumen de juego y contra Centenario se nos cerraron los espacios para circular la pelota, que por ahí es nuestro fuerte. Pero sabemos que tenemos que saber sobreponernos a esas cosas”, analizó el Estu.

El enganche formado en Cipolletti regresa al plano nacional. “Las ganas de volver a jugar un torneo federal me movilizaron, la verdad que hace bastante no completaba una pretemporada, me siento bien, estoy con ganas, más allá de los años que van pasando, la pasión por el fútbol moviliza”, afirmó.

El debut será frente a Atlético Regina, equipo al que conocen. “Tiene un sistema de juego aceitado hace años, en su cancha se hacen fuertes”, planteó. Los Menucos y Lamarque, los otros rivales, son una incógnita: “Deben ser aguerridos, pero no creo que hayan planteles con tanta diferencia de nombres, la ventaja va a salir grupalmente”, destacó.