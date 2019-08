Inmediatamente, se puso al aire la nota que hicieron cuando disfrutaron de una obra teatral pornográfica. En un horario apto sólo para mayores de 18 años, se vieron algunas escenas de desnudos (muy cuidadas) de una mujer, a la que luego Marley y Belén entrevistaron.

Telefe on Twitter Antes de subir a la hamaca más grande de Europa @marley_ok contó cuál fue la solución que encontró la producción para que no se le caiga el micrófono ¡Mirá! #PorElMundo pic.twitter.com/YmYHcH4Dhy — Telefe (@telefe) August 8, 2019

Por último, en el vivo aprovecharon para mostrar un poco del "Barrio Rojo", el famoso sitio de Ámsterdam en el que la prostitución es legal.

Dados los divertidos momentos, en las redes no pararon de comentarlos. "#PorElMundo @marley_ok depues del humo de porro queda como Otto jaja Marley vos sos luzzzz"; "Le armaron un porro a marley y tiro “una obra de arte” jajajaja"; "Estamos viendo "Por el mundo" y Marley está en Ámsterdam. Los chabones fueron a un café y empezaron a mostrar como se armaba un porro, uno de los flacos estaba picando y mi suegra salta diciendo "MIRA, ES COMO MI PICA AJÓ. IGUALITO!"; "Marley y su equipo es todo lo que está bien! Y bueno.... Ya me estoy yendo a Ámsterdam #PorElMundo"; "Que grande marley fumando porros en cámara en Amsterdam Jajajajaja quedaron todos rre locos, como me estalle", fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.

