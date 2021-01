Marengo destrozó al jurado de MasterChef: "Trabajan de actores"

"Sufrí un montón en MasterChef Celebrity, no me gustó, no la pasé bien. Lamento mucho haber tenido que pasar todo por eso. De hecho, por eso elegí ni ir a la final, porque fue un lugar donde yo no estuve cómoda. Se dijo que estaba en Miami, pero yo viajé unos días después de la final. No fui porque la pasé muy mal", reconoció Rocío Marengo en diálogo con Ciudad Magazine, en un nuevo descargo contra el jurado reality gastronómico del que fue parte.