En diálogo con el ciclo Por si las moscas (La Once Diez/ Radio de la Ciudad), la subcampeona de MasterChef Celebrity dijo que le faltó conocer por qué motivo Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis seleccionaron a Claudia Villafañe como ganadora y no a ella.

"Me faltó conocer el porqué de la elección (del jurado). Frente a las devoluciones que fueron perfectas la de las dos y parejas, no tengo idea por qué no gané, no lo sé. Capaz es algo que me faltó saber en el programa” , sostuvo Analía Franchín.

La duda de Analía Franchín sobre la final de MasterChef Celebrity: "No sé por qué no gané"

Además de hablar de la victoria de Claudia Villafañe, la conductora contó cuál fue la reacción de su hijo, quien estuvo presente durante la grabación del último programa de MasterChef, del que se hicieron dos versiones para evitar que se filtrara el resultado.

"Tenía un nivel de ansiedad... Y cuando anunciaron que no había ganado mi hijo casi se pone a llorar y me abrazaba como consolándome. Y yo le decía que no estaba mal. Lo vivió con mucha alegría, estuvo como diez horas ahí pero estaba chocho”, relató Analía Franchín.

Y para cerrar, destacó el aporte que le hizo MasterChef Celebrity a la televisión: "La verdad que me deja desde lo personal algo muy lindo de haber podido estar en un programa que volvió a unir a la familia desde la TV. Esto es muy bueno para la industria que venía tan vapuleada, los chicos no tienen idea de lo que es la TV de aire. Creo que siempre se me conoció desde lo periodístico y mostrarme en un rol distinto a mí me sirvió, me encantaría estar en un programa de juegos por ejemplo”,