Chacras dominó en la primera etapa (15-8), pero en el complemento el equipo cipoleño lo dio vuelta (18-20).

La clasificación se definió a 5 minutos del final, con un try de Esteban Godoy que puso el partido 25 a 25 y la conversión de Martín Zavala que terminó por darle el triunfo a la Hormiga.

“Fue mucha presión, porque Facu (Nogueira) venía pateando en todos los partidos y en este me tocó a mí. Se me pasó por la cabeza toda la gente que nos fue a ver el fin de semana pasado (en la final perdida de la Copa de Plata) y la familia sobre todo. Por suerte, salió bien”, expresó Zavala, tras la semifinal.

En el primer tiempo, el local anotó dos tries (López y Branco) y un penal (García), Marabunta descontó con un try de Facundo Maina y en la última jugada de la etapa Zavala recortó la diferencia.

En los segundos 40 minutos, el técnico Mariano Santos movió el banco y hubo resultados. Con dos tries de Facundo Nogueira y una conversión de Zavala, los rionegrinos se pusieron cinco arriba. Pero todavía quedaba mucho tiempo para que el local volviera a apoyar un try (Roby) y un penal (García) y se pusiera al frente, y para que el Verde reaccione con un try y conversión que sellaron la clasificación.

“Fue un partido medio raro, siempre estábamos acostumbrados a ganarlo y en este arrancamos al revés”, expresó Santos.