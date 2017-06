Los sanjuaninos arrancaron dormidos y el local, muy despierto. En 5 minutos ya ganaba 14 a 0 con los tries de Simón Lastra y Martín Zavala; a los 21, Diego Codon y Lastra aumentaban el marcador a 21 y la visita sólo había descontado con un penal de Tomás Gómez.

La reacción de Universidad comenzó en el cierre de la primera etapa, con un try de Gonzalo Rollan para irse al descanso 26-10; y continuó en el arranque del complemento con un try de José García y a los 12, otro de Matías Miadosqui. Con el tanteador 26-22 empezó otro partido, con la visita como protagonista.

Cinco minutos fatales

Marabunta, con más incertidumbre que ideas, volvió a arrimarse a la línea in goal con un try scrum. Pero en los últimos 5 minutos, la visita fue una aplanadora, primero descontando con un try penal y luego con una avivada de Ezequiel Bordón, quien se aprovechó de un grosero error del local.

Los sanjuaninos, que venían relegados en la tabla de posiciones, sumaron puntos muy importantes en tierras valletanas y lo celebraron con énfasis. Mientras que el Verde, además de la derrota que duele porque terminó con una racha positiva de tres victorias y el liderazgo, sigue padeciendo las bajas por lesión.

Se completa la fecha

Desde las 12, Neuquén RC recibirá a Belgrano de San Rafael y San Juan RC, a San Jorge.

La próxima fecha cerrará la primera ronda de la fase regular y Marabunta saldrá de casa para enfrentar a Huazihul, mientras que Universidad de San Juan será local del Azul, Belgrano de San Juan y San Jorge de Universitario.

“De venir ganando por tanto y pasar a perder, quiere decir que no mantuvimos el rendimiento ni la concentración. Fallo más discutido, fallo menos, nos dieron vuelta un partido increíble”. “Da bronca dar un paso para atrás. Ahora será cuestión de venir el lunes a entrenar y arrancar otra semana pensando en el partido que viene”. Mariano Santos. Entrenador de Marabunta RC