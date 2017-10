Manu Urcera y Cacá largan séptimos en los 200 km

Ayer, en la primera salida a pista en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, Manu quedó 10° y en la segunda mejoró considerablemente y terminó 4°. Con un panorama esperanzador, salió a clasificar. En la Q1 finalizó 8° y en la Q2 se ubicó 6°, de modo que salió a definir la pole con los 10 mejores en la Q3. Allí se encontró con aceite en pista por la rotura del motor del auto de Josito Di Palma (Renault Fluence) y perdió la chance de redondear su mejor vuelta. Sin embargo, le alcanzó para quedar 7° en la general.

“Estoy contento con el sábado que tuvimos con el equipo. Si bien no fue la clasificación que esperábamos, pudimos entrar en la Q3 y después por la rotura del motor en el auto de Josito no pudimos cerrar la vuelta rápida”, contó Manu. Y explicó los inconvenientes que tuvo en la jornada: “No tuvimos un buen motor y creo que eso se paga caro en este circuito, por eso no pudimos estar un poco más competitivos, pero tenemos un muy buen auto para la final”.

Mientras que Ardusso y Risatti se quedaron con la clasificación, Mariano Werner, junto a Mariano Altuna, se ubicaron en la segunda colocación a poco más de 0s 300, y Damián Fineschi y Juan Manuel Silva completaron el podio.

El beltranense Antonino García (corre con Gonzalo Fernández) clasificó 22º y Camilo Echevarría, invitado de Luciano Farroni, 16º.

“En una carrera con cambio de piloto y con lluvia pronosticada puede pasar cualquier cosa. Hay que pensar y trabajar, es una carrera muy difícil. Caito me dijo que defina yo, que lo haga largar o terminar la carrera. Él se siente confiado”, contó el poleman.

Por otro lado, la CDA confirmó la exclusión de Agustín Canapino por violar el régimen de parque cerrado. Largará último.