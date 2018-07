Manu Urcera tiene una jornada para remontar en el Rosamonte

El cipoleño se ubicó en el puesto 17° con un tiempo de 1m 41s 712/1000 a 956/1000 del poleman, Jonatan Castellano (Corolla).

El piloto de Lobería que conduce un Toyota Corolla del equipo de Tito Bessone, fue contundente al marcar un tiempo de 1m 40s 756 y ponerse al tope de la tabla de tiempos por segunda vez de manera consecutiva. Esta vez superó por 30 centésimas a Moriatis y por 32 a Sebastián Gómez.

Pedro Boero (Focus), Fabricio Pezzini (Corolla), Alfonso Domenech (Focus), Leonel Pernía (All New Civic), Leonel Larrauri (All New Civic), Iván Saturni (Focus) y Facundo Chapur (C4 Lounge) completaron las diez primeras posiciones.

En tanto, el beltranense Antonino García (Chevrolet Cruze) se ubicó en el puesto 22.

Hoy las series se desarrollarán desde las 9:30 y la final a las 13, en las que los pilotos rionegrinos intentarán avanzar en una categoría que se caracteriza por dar buenos shows.