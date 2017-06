Manu arrancÃ³ con un polÃ©mico cruce con Canapino y terminÃ³ 5Âº

El sábado arrancó con polémicas para Manu, por un toque con Agustín Canapino en el segundo entrenamiento, que dañó el Chevrolet Cruze del actual campeón y poleman en el circuito santiagueño. “No entiendo qué quiso hacer”, dijo Canapino.

No es el primer cruce entre los pilotos, ya se habían enfrentado en el circuito de Oberá, cuando Canapino dejó a Urcera sin el triunfo en su intento de superarlo. También en San Luis, cuando Manu lo chocó de atrás y ambos abandonaron.

De todas formas, quedaba mucho en juego todavía y para ambos terminó siendo una jornada muy positiva. Canapino se adjudicó, de punta a punta, la carrera clasificatoria, seguido por Esteban Guerrieri y Mariano Werner.

Urcera alcanzó la Q3, en la que cronometró 1m 43s 445 en su mejor vuelta sobre la pista arribando 7º. En el sprint, de nueve giros, iba octavo, pero remontó. Aprovechó el despiste de Ignacio Julián (otra de las polémicas de la tarde), por una maniobra peligrosa de Damián Fineschi, pasó a un par de autos y terminó 5º.

“Estoy contento de haber terminado la carrera en el 5º lugar, y principalmente de revertir la situación del auto ya que después de Buenos Aires no habíamos entrado más a una Q3”, expresó Manu, en el cierre de la jornada. “Si bien no peleamos por la pole position, estuvimos entre los diez más rápidos y en carrera pudimos avanzar. Si bien no tengo un auto ganador, con la variante de los cambios de neumáticos y las estrategias, veremos si podemos salir favorecidos”, se ilusionó.

Antonino, en su debut en la categoría, no pudo completar las vueltas de la carrera clasificatoria porque se quedó sin nafta y con un giro menos se ubicó 28º.

Hoy la actividad en el circuito de Termas de Río Hondo comenzará con las pruebas libres a las 9:15 y terminará con la final a las 12:05.