Maina: "Tenía que llegar de cualquier manera"

“Fue un golpe con suerte”, reconoció el rugbier cipoleño, que fue confirmado entre los citados para viajar a Mendoza. “Viví una semana con ansiedad y nerviosismo porque no pude entrenar, tuve que meterle a la recuperación, porque tenía que llegar de cualquier manera”, contó.

El domingo pasado, en la final frente a San Juan RC que se jugó en cancha de Liceo RC, Maina se retiró a los 40 minutos de la primera parte, cuando Marabunta ganaba 18-3. “En ese momento salí consciente, respondía a todos los signos vitales, confiaba en que íbamos a ganar. Cuando me enteré de que habíamos perdido (18-23) me planchó, me dejó bastante amargado. Pero con el acompañamiento en la semana de todo el equipo, todo eso se convirtió en ganas para afrontar el próximo partido”, expresó el forward.

Cinco días después del susto, Maina explicó la jugada que lo dejó inconsciente por unos segundos: “Puse el hombro contrario primero y me quedó la cabeza por delante, lo que no hay que hacer, como se lo digo siempre a los chicos que entreno (se ríe). Ahí me llevaron por delante con la cadera. Fue un golpe muy fuerte. Estuve inconsciente unos segundos, después me desperté y me llevaron en la ambulancia por protocolo médico, para hacerme estudios”.

El sueño intacto

El plantel superior del Verde ya está en Mendoza en busca de una revancha. Hace una semana no se dio el título, pero la chance de ascenso está intacta, aunque sea por el camino más largo.

Mañana desde las 14:30 visitará al combinado de Chacras de Coria, el campeón de la Copa de Plata 2016, pero de una campaña irregular en la temporada 2017 del Top 8 Cuyano, en la que se ubicó último y ahora deberá defender la plaza en el repechaje.

El plantel que dirige Mariano Santos viajó con tres bajas, las de Agustín Curcio y Moisés Cárdenas por lesión y la de Agustín González por cuestiones personales.

Marabunta entrenará esta tarde a las 16 en el escenario en el que mañana jugará su chance de seguir peleando por el salto de categoría y luego el entrenador definirá el quince inicial.

En la otra semifinal, Neuquén RC -viene de vencer a Universitario RC y de quedar tercero en el torneo- enfrentará a Mendoza RC (séptimo en el Top 8), también como visitante, a las 14:30.

Los ganadores de ambas llaves jugarán la final del repechaje el próximo fin de semana, nuevamente, como sucedió en las definiciones de la Copa de Plata, en suelo neutral, en Liceo RC.

"Cuando me enteré de que habíamos perdido (18-23) me planchó, me dejó bastante amargado. Pero con el acompañamiento en la semana de todo el equipo, todo eso se convirtió en ganas para afrontar el próximo partido”.“Estamos muy convencidos de que se puede, eso nos da mucha tranquilidad y confianza”.Facundo Maina. Forward de Marabunta

Confianza

En el Verde cipoleño fue una semana para recobrar fuerzas y entender que el objetivo aún estaba en pie.

“Se priorizó la recuperación tanto en lo físico, como en lo técnico y anímico. Somos un equipo que tiene lo necesario para afrontar cualquier partido, mucho a esta altura en cuando al plan de juego, no nos íbamos a detener”, sostuvo Maina.

Pese a no haber podido entrenar a la par de sus compañeros, las sensaciones que le quedó en el cierre de la semana fueron optimistas. “Estamos muy convencidos de que se puede, eso nos da mucha tranquilidad y confianza para afrontar lo que viene. Con confianza las cosas salen con más naturalidad”, afirmó Maina.