El DT sí expresó malestar por las fragilidades defensivas. “Tenemos que defendernos mejor. Los equipos débiles no me representan. De eso sí me tengo que ocupar. Los esquemas no son determinantes para mí, pero los rendimientos sí”.

Prueba de esa búsqueda que encabeza, Lovrincevich simplificó los argumentos que lo llevaron a cambiar de nombres en funciones específicas. Había quedado la sensación que con el tándem Maxi Amarfil-Guillermo Funes ante Liniers como local encontraba la primera gran sociedad sobre el círculo central, pero su evaluación del dúo al siguiente partido no fue el mismo. “No consideré que haya sido tan confiable en Bahía Blanca y cambié. Como tenía a disposición a Manuel (luego de la suspensión), lo quise ver de nuevo en esa posición contra Santamarina. Es parte de la búsqueda”, dijo.

A gusto en su trabajo

El nuevo ciclo albinegro superó apenas los 70 días, lapso en el que se reconstruyó la dirigencia, se contrató al cuerpo técnico y se ideó un plantel nuevo de futbolistas. “Hace nada que se puso todo en marcha. Esto se sigue haciendo con el paso de los partidos, pero lo que puedo asegurar es que desde todas las áreas se está dando el máximo y quienes estamos a cargo somos muy conscientes de eso”, aseguró.

Y en toda esa vorágine diaria que no para debido a la logística y las demandas de una categoría profesional como el Federal A, Lovrincevich se siente a gusto con todo lo que lo rodea. “Estoy trabajando en un club lleno de sueños, pero no hay que olvidar que se viene de un 2022 que fue muy turbulento. La idea sigue siendo la de afianzar al equipo en una zona de clasificación”, concluyó.