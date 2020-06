Los técnicos regionales le dan la mano a Gallardo

"Donde se pueda entrenar, hay que entrenar. Si yo lo pudiera hacer en el Club Fernández Oro, ya estaría entrenando”, dijo Pablo Parra, DT del Club Fernández Oro e ídolo del Club Cipolletti

En esta región, opinaron entrenadores que vienen de dirigir clubes zonales antes del inicio de la cuarentena y todos coinciden con el punto de vista de Gallardo.

En Buenos Aires, el técnico de River fue muy criticado por sus declaraciones, pero en la zona los entrenadores coinciden.

Sergio Priseajniuc, quien viene de dirigir al Club Cipolletti en el último Federal A, destacó la postura del DT de River. “Yo entiendo y comparto lo que dice Gallardo, porque su visión es no pensar por el bien de uno mismo. Si en Buenos Aires no se puede entrenar, porque está el foco principal de la pandemia, que no se les quite esa posibilidad a las provincias que tienen muy poquitos casos, como en Catamarca, La Pampa, como acá en Santa Fe, inclusive”, expresó.

Fabián Pacheco, DT de La Amistad en el Regional Amateur, indicó: “En los lugares que se puede, setendría que entrenar. En ese sentido estoy de acuerdo con Gallardo. Lo que sí, no hay que tirar de la soga si no se puede, no hay que arriesgar la salud de nadie”. Y cree que la ventaja de la que se habla se resuelve “dando dos meses de preparación ante de que inicie la competencia y ahí se equipara”.

Pablo Parra, DT del Club Fernández Oro e ídolo de Cipo, manifestó: “Donde se pueda entrenar, hay que entrenar. Si yo lo pudiera hacer en Fernández Oro, ya estaría entrenando, por más que no sepa cuándo se va a iniciar la actividad. Cuando vuelva te dan dos meses para ponerte bien y nadie va a sacar diferencia”.

Enzo Moscone, DT de Unión de Allen, campeón en el 2019 en la Liga Deportiva Confluencia, sostuvo: “Es inentendible que en ciudades donde hay poquitos casos no se permita entrenar. Creo que en ciudades que no son de riesgo de contagio se deberían habilitar las actividades en los clubes”.