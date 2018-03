El color negro en la alfombra roja o las menciones pro igualdad marcarán la ceremonia. El movimiento Me Too (Yo También), impulsado por las mujeres de la industria, es un hecho que dirá presente.

La forma del agua, el fastuoso romance con un monstruo, de Guillermo del Toro, es la favorita a ganar el Oscar con 13 nominaciones. Detrás del film del mexicano se ubican la cinta bélica Dunkerque y el drama con toques de humor negro Tres anuncios por un crimen, con 8 y 7.

En la categoría Mejor Película además de los citados films se postulan: Lady Bird, ¡Huye!, The Post, Llámame por tu nombre, Las horas más oscuras y El hilo fantasma.

Sally Hawkins (La forma del agua), Frances McDormand (Tres anuncios por un crimen), Margot Robbie (I, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird) y Meryl Streep (The Post) competirán en la terna Mejor Actriz Protagonista.

Por su parte, los nominados a Mejor Actor son los siguientes: Timothée Chalamet (Llámame por tu nombre), Daniel Day-Lewis (El hilo fantasma), Daniel Kaluuya (¡Huye!), Gary Oldman (Las horas más oscuras) y Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

En la terna Mejor Película Extranjera, Chile (ver aparte) se hace presente con Una mujer fantástica. Luego figuran The Insult (Líbano), Loveless (Rusia), On Body and Soul (Hungría) y The Square (Suecia).

P27-F03.jpg

--> Daniela Vega, la trans que quiere hacer historia

La lucha de una mujer transexual ha llevado a Chile hasta las puertas del Oscar con Una mujer fantástica, del director Sebastián Lelio.

El film, que ya ganó el Goya a la mejor película iberoamericana y el Oso de Plata al mejor guión en la Berlinale, retrata la vida de Marina, una mujer que tras la muerte de su pareja debe enfrentar el rechazo y los prejuicios de la sociedad sobre las personas transexuales.