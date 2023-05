Los mejores memes del polémico triunfo de River contra Boca en el Monumental

Este domingo se dio una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en donde River derrotó a Boca por 1 a 0 con un penal lleno de polémicas. En un encuentro con pocas emociones, donde ninguno de los dos equipos hizo demasiados méritos como para ganar el encuentro, el Millonario encontró el tanto de la victoria en los últimos minutos en un penal que generó polémica. Tras el tanto de Borja, se generó una verdadera batalla campal entre los jugadores de ambos planteles, que terminó con más de 6 expulsados entre ambos equipos. Por supuesto, ante semejante situación, los memes no podían faltar.

Otra de las temáticas más usadas en los memes del partido de este domingo lo tuvieron a Herrera como protagonista. El árbitro fue muy criticado por los hinchas de Boca por el penal que cobró al último minuto, y muchos memes lo compararon con Lunati, ex árbitro argentino y confeso hincha del Millonario. Obviamente los momentos de Los Simpsons no podían faltar y muchos incluyeron uno con la frase “No me lo agradezcan a mí, sino a Herrera”.