La ministra de Educación, Mónica Silva, indicó que ayer durante la paritaria salarial le entregó al gremio Unter las planillas de simulación dónde quedan estipulados las modificaciones en los sueldos, y los periodos previstos. “Los docentes piden un aumento imposible de dar para la Provincia, del 35 por ciento, y nosotros ofrecemos un salario real. No podemos llegar jamás a un porcentaje de esa naturaleza en el presupuesto”, relató.

El último ofrecimiento, rechazado por el gremio por insuficiente, correspondía a un incremento del 17 por ciento a pagarse en tres cuotas, un 10 en marzo, 4 en mayo y 3 en septiembre.

“El gremio parece no tener un interés en cerrar un acuerdo salarial, están con marchas y protestas. Pospusimos el encuentro para el 27 y estamos evaluando otra posibilidad de dialogo. El incremento ofrecido lleva el salario a un sueldo importante. Río Negro no está ofreciendo salarios bajos, y si no hay intereses de llegar a un punto de negociación donde se acepte, no se va a poder cerrar. Perjudica al conjunto de los docentes que no va a percibir el aumento docentes que estamos ofreciendo”, cuestionó Silva.