Juan Pablo Pereyra vivió su primer clásico, aunque sea sólo un atisbo del real. Fue un amistoso, un mientras tanto. Jugó medio tiempo y quería jugar más. Desde el primer ensayo contra Pacífico hasta el del viernes, el tiempo hizo lo suyo, y físicamente el refuerzo de Cipolletti dio varios pasos hacia adelante. Henry Homann lo vio bien, y fue parte del once inicial contra Deportivo Roca, en la ida de la Copa Canal 10, que tendrá su revancha el miércoles a las 21:30 en el Luis Maiolino.

—¿Cómo lo viste a Cipo contra Roca?

Lo vi bien, creo que el partido después de un par de decisiones del árbitro se hizo todo bastante confuso, tomó otro rumbo. Por ahí el partido fue medio trabado, pero tuvimos varias situaciones. En el primer tiempo, donde jugué yo, que es de lo que puedo hablar porque estaba dentro de la cancha, generamos cinco o seis situaciones claras, eso es lo que queda, lo que nos faltó fue aguantar un poco más el arco en cero, pero creo que hicimos un buen partido.

—¿Tuvo todos los condimentos del clásico?

Uno se va metiendo de a poco, se ve cómo lo viven los compañeros, el cuerpo técnico nos lo hizo saber, la gente del club te va metiendo en el clásico, porque lo quieren ganar. Yo que soy de afuera todavía no siento ese arraigo, lo voy a ir tomando a medida que pase el tiempo. Pero todo esto ayuda a meterte, a saber que es un partido muy importante.

—¿Está el incentivo de ir al Maiolino por la Copa Canal 10?

La idea es no perder, pero más allá de la pasión que hay por un clásico, nosotros no tenemos que salir del foco nuestro que es el campeonato, lo más importante. Tenemos que saber que tenemos la chapa de protagonistas y tenemos que ir en busca del objetivo, hacer las cosas bien, tratando de ir corrigiendo las cosas en estos partidos, pero también llegar bien, que no haya lesiones, y no complicarnos para estar en la primera fecha todos disponibles para el técnico. Sabemos que los clásicos se ganan, pero no hay que perder vista nuestro objetivo.

—¿Cuesta, en lo deportivo, estar metido con tanta incertidumbre en el fútbol argentino?

En el fútbol uno se va acostumbrando, no es la primera vez que pasa, hay que tener paciencia, mucho diálogo con el preparador físico y con el cuerpo técnico que son los que están en el día a día, que tienen que preparar a un jugador, sin saber cuándo se juega, es complicado. Nosotros los más grandes tenemos que tirar para que sea llevadero. Esperemos que esto se solucione.

—Y en lo personal, ¿cómo estás?

Me voy sintiendo muy bien. Ayer (por el viernes) estaba muy bien, tenía muchas ganas de seguir jugando, de jugar todo el partido. Pero también sé que están los compañeros que merecen la misma oportunidad que yo. Ya estaba hablado que íbamos a jugar medio tiempo. Por ahí te queda la bronca que justo con la expulsión el equipo se queda con un hombre menos y se mete un poco atrás y se tiene que hacer otro trabajo, y por ahí, a uno le gusta atacar más y tener más contacto con la pelota. Yo me siento muy bien, estoy muy agradecido de cómo me trataron mis compañeros, del trabajo que venimos haciendo y no tengo ninguna duda de que vamos a hacer un buen campeonato.

"No dudo en ponerme en la piel del jugador"

El conflicto en el fútbol argentino se extiende, nadie se anima a ponerle una fecha al inicio del campeonato; algunos, ni buenos augurios de que se resuelva a mediano plazo. Los equipos siguen la preparación, que se hace eterna, los clubes improvisan espectáculos deportivos, que sirve como simuladores competitivos y alivios económicos. Y la espera se extiende.

Juan Pablo Pereyra, quien llegó a principios de enero a Cipolletti, desde Colegiales (junto al delantero Lucas Farias), habló de la parte más dura de la crisis: los sueldos que no se pagan.

“Si me preguntás a mí, yo creo que esto está bien, desde el punto de vista que me ha tocado estar en lugares donde no se cobra y uno por ahí se siente solo, y hay que tener un apoyo masivo de todos los colegas. Los jugadores tienen que cobrar, esto es así”, expresó el experimentado futbolista santafesino.

El mediapunta, ex Atlético Tucumán y selección nacional, entiende que la situación complica también a los equipos que cumple. “El costo lo pagan equipos como Cipolletti, como otros que hacen las cosas bien y están al día, son los afectados”, expresó.

Sin embargo, Pereyra fue determinante: “Cuando veo que un colega no cobra, no dudo en ponerme en la piel del jugador. Me ha pasado, es feo, uno tiene familia. Más allá de que sabemos que es todo política, lo más importante es que cobre el jugador”.