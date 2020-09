Los aportes del Consejo Federal, otra de las dudas en el Federal A

Uno de los puntos que preocupa a los clubes de la categoría Federal A es si continuarán los aportes económicos que vienen recibiendo. En la reunión del viernes se habló al respecto, pero no hubo una respuesta concreta por parte del Consejo Federal .

Con la posibilidad de volver a los entrenamientos pero sin definir la forma de disputa en la reanudación del campeonato, la categoría se encuentra en un limbo, en el que la mayoría decidió esperar definiciones oficiales. No quieren volver a entrenar si no saben si van a seguir jugando. En ese aspecto no hubo acuerdo entre los clubes de la divisional y por lo menos hay tres propuestas dando vueltas.