López reconoció que las expectativas sobre los números finales eran mayores aunque remarcó que "no es algo para no valorar el gran triunfo que se obtuvo. El gran acuerdo funcionó y eso hace que las bancas se distribuyen de diferente manera", sostuvo.

Respecto de la merma de 10 bancas en la Legislatura, el presidente del bloque oficialista dijo que "cuando uno arma el esquema de compartir candidatos y tener diferentes proyectos debajo del mismo candidato, es natural que se produzca este resultado por el sistema D’Hondt". En referencia a los legisladores de Nos Une Río Negro y del Radicalismo que forman parte del gran acuerdo rionegrino, dijo que "estamos convencidos de que nos va a permitir acuerdos, no veo una dificultad ahí. No hay que tenerle miedo a la búsqueda del consenso y el diálogo".

López resaltó que con menos representantes durante el gobierno de Alberto Weretilneck, "hicimos el mejor gobierno". Además, se refirió al bloque opositor de Vamos con Todos y dejó en claro que "con (Magdalena) Odarda va a ser difícil, esperemos lograr consenso, siempre y cuando tenga la actitud y deje de lado ese discurso demagógico en el que siempre dice una cosa y hace otra".

Respecto de lo que será la transición entre la gobernadora Arabela Carreras y Alberto Weretilneck, anticipó que no está estipulada una reunión entre ambos."El gobierno va a seguir gobernado y Alberto delineará todos los detalles que nos faltan para poner en marcha el proyecto 2023-2027. Estamos convencidos de que tenemos mucho más para darle a la provincia".

Consultado sobre la posibilidad de que se adelante el tratamiento de algunos proyectos que impulsa Weretilneck como el de bajar la carga impositiva debido a la urgencia, remarcó que no serán tratados porque "quien define la agenda ahora es la gobernadora y ese proyecto es una idea que tiene en la cabeza el nuevo gobernador". Aunque aclaró que si bien "todo lo que hemos hablado en campaña es para el nuevo gobierno, si hay necesidad no quiere decir que no se puedan adelantar".