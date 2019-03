"Lo de Roca fue un robo, el juez es un soberbio y lo de Madryn se sabía"

"no sé si tiene algún problema con Cipolletti, pero cada vez que nos dirige nos mata". "Lo de Madryn era sabido... pero bueno, igual uno es respetuoso de los árbitros”. Pablo Vergara delantero de Cipolletti

Las duras críticas siguieron y denunció malos modales y tratos del juez. “Para mí no puede dirigir más. Me vine recontra caliente, con mucha impotencia, en todos los años de carrera nunca me pasó algo así. Aparte se nota en la forma de tratarte que tiene dentro de la cancha, de hablarte, canchero, soberbio, irrespetuoso, agrandado”, reprochó. “Ni ellos sabían qué cobraron, el línea decía una cosa, el árbitro otra. Hubo un penal al Morro Herrera, otro a Elvis Hernández que no cobraron, son cosas que no podés aguantar”, se desahogó.

Crece la indignación de Vergara cuando recuerda los episodios del final: “Encima después tenés que aguantar que te tiren piedras. Terminó siendo un desastre”.

¿Ayudín a Madryn?

Vergara lamentó el triunfo de Madryn en La Chacra, pero indicó con ironía: “Era sabido, parecería que estaba escrito. Igualmente, uno siempre es respetuoso y espera lo mismo de los jueces”.