El abusador estaba cumpliendo una pena de 15 años de cárcel efectiva, dictada por la ex Cámara en lo Criminal Primera de Cipolletti. Fue declarado culpable de violar a la hija de su ex pareja y empezó a purgar -por primera vez- la preventiva cuando se conoció la sentencia. Su defensor particular agotó las instancias para recurrir el veredicto y en la actualidad, se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De acuerdo con fuentes judiciales, se espera por un tercer voto para conocer lo que se resolverá en la instancia federal.

Mientras tanto, transcurrió el tiempo legal que se admite sin una sentencia firme y los jueces cipoleños tuvieron que concederle el beneficio de irse a su casa. Entre las medidas que se adoptaron para evitar una posible fuga, le colocaron una tobillera electrónica para monitorearlo de manera permanente y le impusieron una restricción de acercamiento respecto de la víctima y su familia.

La novedad no tardó en llegar a oídos de organizaciones de la región que luchan contra los abusos y hay una gran indignación. Villanueva no es el único que goza del beneficio de una prisión domiciliaria y se suma a otros que, directamente, no tienen monitoreo.

La excarcelación se ordenó el jueves y se hizo efectiva en la jornada de ayer. Según las fuentes, el cipoleño llevaba preso un poco más de tres años y 7 meses y durante el 2017 trascendió que hizo una serie de pedidos para recuperar la libertad con el argumento de que sufría una supuesta afección cervical. Intervino el ex Juzgado de Instrucción 2 y le denegaron la solicitud porque no exhibió documentación médica certificada.

Más allá de la respuesta negativa, el defensor particular de Villanueva siguió de cerca los avances de los distintos trámites y semanas atrás, hizo una presentación apoyado en las garantías constitucionales que le asisten al violador, destacaron las fuentes.

Ahora, sólo queda aguardar lo que decidan los jueces de la Corte debido a que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ) ya había confirmado la sentencia de los camaristas cipoleños. Si se expiden a favor del fallo, Villanueva volverá a la cárcel.

Una situación que duró diez años

La investigación por los abusos cometidos por Fabián Villanueva se inició en el 2013 y llegó a juicio en el 2014. Por unanimidad, la ex Cámara Primera lo consideró culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado porque la víctima era menor y había una condición de convivencia.

Los ataques sexuales a la víctima se desarrollaron durante el lapso de casi diez años.