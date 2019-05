Les robaron una camioneta para un asalto comando en un mayorista

Ayer, personal de la Comisaría Cuarta le confirmó que era su camioneta, y si bien la novedad le dio un respiro, le generó sentimientos encontrados. “Me afecta mucho ver lo que hicieron no solo con mi camioneta, sino el hecho en sí de que cinco personas con ametralladoras hayan asaltado a la gente de un supermercado. El acto fue terrible y me alegra mucho que no haya pasado nada”, confesó la comerciante cipoleña.

A la camioneta se la robaron mientras ella, su marido y sus tres hijos pequeños se encontraban en el taller del comercio, donde fabrican muebles. Habían dejado su vehículo estacionado sobre Brentana, entre Roca y San Martín, de donde hace poco menos de tres años le sustrajeron un Fiat 147.

“Ya pasamos por esto, es el segundo vehículo que nos roban en este mismo lugar”, comentó Carolina.

Concurrieron al comercio muy temprano. Trabajaron todo el día y no saben con precisión en qué momento les sustrajeron el rodado. Sin embargo, hasta las 20 del 1º de mayo seguro que no, porque el dueño del local la vio estacionada. “Tiene que haber sido entre las 20:30 y las 21, momento en que se ausentó un vecino y dijo haberla visto cuando se retiró de su casa, pero al volver, el espacio que ocupaba la camioneta se encontraba vacío”, explicó la comerciante.

Carolina recordó que del 147 que les robaron hace casi tres años no tuvieron ninguna novedad, a no ser por las actas de infracción que llegaron a su nombre, todas procedentes de Lanús, provincia de Buenos Aires. “Me siguen llegando fotomultas de la patente, del auto no supimos más nada”, contó.

Pero esta vez tuvieron más suerte y dieron con la camioneta porque los delincuentes que la sustrajeron la dejaron abandonada para escapar en otro vehículo. Eran perseguidos por la policía roquense luego de haber cometido un violento atraco en la sucursal de Yaguar, ubicada sobre Ruta 22.

Ocurrió ayer por la mañana, y de ahí sustrajeron 10 mil pesos y dos celulares. Escaparon en la Ford Ranger de los cipoleños que luego dejaron estacionada en las calles rurales Goya y Rembrandt, y se perdieron de vista al subirse a otro auto color blanco.