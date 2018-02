Según informaron distintas fuentes judiciales y policiales consultadas por LM Cipolletti, todo ocurrió la semana pasada, cuando el personal gestionaba la revinculación de estos niños.

Por el hecho, la Policía inició una búsqueda de paradero. El abogado que representa al padre, Claudio Romero, dijo que no ha podido establecer contacto directo con su cliente, pero entiende que los niños se encuentran con él y están bien.

“La Policía lo estaba buscando para saber si las criaturas estaban bien. Entiendo que un oficial de la Comisaría Cuarta ya pudo comunicarse con él, así que de momento no urge que se presente ni hay orden de detenerlo. Yo, de cualquier manera, necesito establecer contacto con él a la brevedad para hacer una nueva presentación ante la Justicia, que todavía no se ha expedido sobre si restituye o no los hijos al padre”, sostuvo el letrado.

Personal de Protección Familiar recordó, en su momento, que separar a un niño de su hogar es la última medida que toman en un caso donde se encuentran vulnerados sus derechos, y aclaró que tienen el poder de hacerlo antes de que un juez determine si es procedente esa decisión porque hay un marco legal que los ampara.

Sin embargo, el abogado insistió en que ningún órgano del Ejecutivo se puede arrogar facultades de un juez, ya que tal proceder viola la Constitución. “Primero, la Justicia se tiene que expedir sobre por qué le sacan los hijos al padre. Y si lo hace, vale recordar que cualquier resolución no notificada no está firme”, señaló.

“Siempre se hizo cargo”

Consideró que por su condición de padre “tiene más derecho sobre sus hijos” que Promoción Familiar u otro organismo ejecutivo con competencia en la problemática. Y comentó, además, que desde que se enteró de que sus hijos fueron separados de su madre ha seguido muy de cerca la situación, a tal punto que el personal que trabaja en esa dependencia del Estado y tenía bajo su cuidado a sus niños le ha pedido a él que colabore con la compra de leche, pañales y comida.

EN TRES PASOS

El polémico caso de los hermanitos

1- Dos hermanitos fueron retirados de su hogar por Promoción Familiar. Desde el organismo aseguran que tienen la potestad de hacerlo aunque no haya una resolución judicial previa. El abogado del padre asegura que esto no es así y que el derecho de su cliente sobre sus hijos es mayor que el de cualquier entidad pública.

2- Promoción Familiar lanzó una convocatoria de carácter urgente para conseguir una familia transitoria para los dos chicos. La campaña fue exitosa, ya que se recibieron muchísimas consultas y hubo varios que se anotaron en la lista para recibir a chicos en sus hogares.

3- Los padres de los nenitos, de 2 años y 5 meses, exigieron que se los devuelvan y realizaron una presentación judicial para conseguirlo. Sin embargo, la Justicia aún no resolvió nada al respecto. Ante tanta espera, el padre se acercó al lugar en el que se encontraban sus hijos y se los llevó por la fuerza.