“Fui a buscar a un compañero y lo acompañé a ver un galpón en Dos Esquinas. Yo dejé mi camioneta estacionada en su casa, en calle Chile. Cuando volvimos ya no estaba. Se la llevaron con toda la documentación adentro”, contó Carlos Ruiz en diálogo con “Encuentro con nuestra gente”.

Entre llantos, el vecino de 72 años dijo que está cansado de la inseguridad. “Este no es mi pueblo. Me asaltaron un hijo y lo golpearon. En otro robo me ataron a mi y me golpearon. Mi viejo me dejó la honestidad, y acá sólo progresan los sinvergüenzas. Cuando me asaltaron me quise ir, y me convencieron de quedarme. En ese momento fue que me robaron la camioneta, que luego la encontró la Brigada de Investigaciones en Roca”, expresó.

Ruiz cree que el robo estuvo planificado, porque no sonó la arma.

Se trata de una Nissan Frontier blanca patente MXW483. El vehículo tiene un abollón en la parte delantera y una tapa negra en la caja.