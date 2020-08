Le hicieron el cuento del tío para llevarse la Break de su hijo

Su hijo le había pedido que la venda, de modo que arregló con estos jóvenes la permuta. Pero había un problema. A la Break, de color celeste, se le había roto un amortiguador y Sandro no había podido subsanar todavía el desperfecto. Un accidente de tránsito lo dejó prácticamente lisiado de una mano, y con la otra no se las pudo arreglar del todo para colocar el espiral que faltaba y vuelva a rodar sin inconvenientes.

La única forma era enganchar la Break al Sierra en el que transitaban los ladrones.

Muñoz les dijo que los acompañaba, pero le dijeron que eso no iba a poder ser bajo la excusa de que la Policía estaba haciendo controles y si veía a tres personas a bordo de un auto podían ser detenidos. Al hombre le pareció raro que le dijeran eso, ya que el día anterior no tuvo problemas de salir con toda su familia. Por eso, insistió con ir.

Como no podían disuadir a Sandro de que se quedara en su casa, uno de ellos le dijo que dejaba a su hermano y volvía por él y la Break. Al regresar, engancharon el rodado al Sierra y lo arrastraron hasta Carnes Argentinas, de Naciones Unidas. "En ese lugar paró el auto porque supuestamente estaba levantando mucha temperatura y me pidió que le avise a su hermano que estaba a tres cuadras de ahí para que le traiga agua y lo ayude", recordó el damnificado, un ex trabajador municipal que hacía recolección de basura.

auto cuento del tío

Sandro aceptó de buena fe ir a buscar al hermano del otro joven que quedó con el Sierra y la Break. Pero mientras se alejaba caminando se dio cuenta que había sido engañado. "Hice dos cuadras y media, miré hacia atrás y vi que se lo iban llevando. El joven me había mentido para que yo me fuera. A su hermano no lo había llevado de regreso a su casa, sino que se había escondido para hacerme caer", advirtió la víctima. en diálogo con LMCipolletti.

Alcanzó a ver que se la llevaban en dirección a Circunvalación y comenzó a seguirlos, hasta que les perdió en rastro. Sin embargo, pudo hablar con algunos vecinos de la zona que vieron pasar la Break a la rastra, en dirección al barrio Anai Mapu.

La Policía acudió al lugar y trasladó al hombre hasta la Comisaría Cuarta, donde dijo que hizo la denuncia correspondiente.

"La Break era de mi hijo, yo se la regalé. Me había pedido que la vendiera y ahora no sé con qué cara lo voy a ver", se lamentó Sandro.