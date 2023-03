Le dijeron que tenía cáncer, pero habían mezclado los análisis

La sentencia del fuero Civil de Cipolletti es de primera instancia y no está firme porque puede ser apelada. Condenó tanto a la médica que informó el diagnóstico erróneo como al centro privado que hizo la biopsia y a la compañía de seguros contratada. Surgió de las pruebas del juicio que a la paciente le diagnosticaron un cáncer invasivo y por ello en el transcurso de esa semana se sometió a diversos estudios tendientes a determinar el tratamiento a seguir. Una amiga de la paciente declaró durante el proceso que la mujer estaba desolada con la noticia y que hasta había perdido el habla.

El apoderado del centro privado reconoció que el error había sido de la técnica que le entregó el informe a la médica. Sin embargo, la demanda fue promovida contra la patóloga y la institución donde se realizaban las biopsias.

La sentencia sostuvo que no existen dudas respecto al error en el informe entregado inicialmente a la mujer por haberse mezclado las muestras de dos pacientes.

El error fue considerado como inexcusable, ya que no se aportó por parte de la demandada un solo elemento de justificación. Si bien se explicó lo sucedido, no se produjo prueba alguna tendiente a justificar la equivocación por parte de la histotécnica - no identificada en la causa- en proporcionarle a la doctora la muestra de otra paciente para efectuar el diagnóstico.

En consecuencia, se fijó una indemnización por las afecciones de índole espiritual que el erróneo diagnóstico le causó a la mujer. Los montos no se precisaron.