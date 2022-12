Las fotos del cumpleaños sorpresa que le hicieron a Benjamín Vicuña sus hijos

"Tengo un nombre y una historia. Tengo un niño que se asoma en el reflejo del espejo. Tengo una identidad que aún no termino de dimensionar, tengo 44 años de respirar y habitar este cuerpo. Tengo el recuerdo de navidades felices y otras no tanto, tengo amor en el Cielo y en la Tierra, tengo tanto que no sé dónde guardar y me falta tanto que no sé por dónde empezar", escribió el artista chileno.

Benjamín Vicuña cumpleaños hijos 2.jpg

"Quiero brindar por los dientes de leche, por las bicicletas robadas y las pasiones perdidas. Quiero celebrar la vida que es un viaje maravilloso lleno de curvas peligrosas, quiero abrazar al chico de la foto y decirle: 'tranquilo, todo va a estar bien'. Quiero mirar el futuro con los ojos del señor de la foto y que sigan entrando a cuadro planeadores, cebras y ballenas. Quiero compartir mi vértigo por el trabajo que me alimenta, quiero decir que hoy decido ser feliz", cerró Benjamín Vicuña, que pasó un cumpleaños muy emotivo.