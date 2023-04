Las ex Gran Hermano Romina y Daniela chaparon en vivo

En medio de los rumores de romance entre Romina Uhrig y el cantante L-Gante, quienes habrían pasado una noche de pasión, la ex diputada protagonizó un inesperado momento televisivo con otra ex Gran Hermano 2022, Daniela Celis. Fue en el ciclo Editando tele que conduce Luis Piñeyro donde las ex hermanitas estuvieron como invitadas y dejaron claro la buena onda que tienen con un tremendo chape.