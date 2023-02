Las disculpas del hermano de Messi tras su fuerte crítica al Barcelona

“No vamos a volver a Barcelona y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza . Entre ellos, echar a Joan Laporta, desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona. La gente no lo bancó (a Messi), la gente tendría que haber salido a hacer una marcha. Que se vaya Laporta y que se quede Messi. Los catalanes son traidores", fueron algunas de las palabras de Matías Messi , hermano mayor de Lionel, que sacudieron al club catalán el pasado miércoles.

Las declaraciones del empresario se dieron durante una distendida charla por Twitch y terminaron teniendo una enorme repercusión a nivel mundial. Sin ningún tipo de filtro, el familiar de Leo le dio con todo al Barça y sentenció: “No sé qué opinan ustedes, pero Barcelona se empezó a conocer por Messi, (antes) era mas conocido el Real Madrid. Entonces que te paguen así no está bueno” .

WhatsApp Image 2023-02-09 at 10.48.06.jpeg

“Para nosotros Cataluña es nuestro segundo hogar y eso es de público conocimiento. Lo siento mucho y pido disculpas a todos, especialmente a los barcelonistas. Por último quiero decir que sólo tengo la red social Instagram”, concluyó.

Las palabras de Matías Messi se dieron en medio de la incertidumbre por saber que será del futuro de la Pulga cuando finalice la temporada. El contrato del astro argentino con el PSG finaliza en el mes de junio y desde el club parisino están negociando para extender el vínculo por un año más. Por su parte, el Barcelona se encuentra expectante a la situación de Leo y no abandona su sueño de poder repatriarlo.

El hermano de Messi criticó al Barcelona.mp4

La respuesta de Joan Laporta a las declaraciones de Matías Messi

Como era de esperarse, la respuesta de Joan Laporta a Matías Messi no tardó en llegar. "Le quito toda la importancia, porque además ya se ha disculpado. Todo lo que ha dicho es comprensible; dejémoslo ahí y no le demos más importancia", declaró en rueda de prensa el presidente del Barcelona, quien al mismo tiempo afirmó que las declaraciones del hermano de la Pulga "no afectan para nada la relación entre Leo y el FC Barcelona".