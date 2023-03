Las abuelas del Paso a Paso, las otros heroínas de La Corrida

En la 37° edición de La Corrida, participaron 50 personas de Paso a Paso. “Hacemos siempre la prueba de 4 kilómetros. Este año fueron 50 y hubo varios que se quedaron con las ganas de participar. No lo pueden hacer por lesiones o cuestiones familiares pero apoyan a sus compañeros desde lo emocional”, afirmó el profesor de educación física Tomás Cersosimo.

El profe trabaja con Paso a Paso hace 19 años, comenzó en enero del 2004 y desde esa fecha no frenó su labor. “Tengo muchas Corridas y vi pasar a muchas personas. Uno de ellos es Alejandro Taraselli quien inició este programa. Él me ayudó en la formación y me acercó al grupo”, contó a LMC.