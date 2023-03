Ladrones raptaron a una nena de 2 años en Colonia Nueva Esperanza

Un violento robo tuvo lugar este jueves por la mañana en la zona de Colonia Nueva Esperanza, en Centenario. Ladrones se acercaron a una vivienda, golpearon las manos y como no salió nadie, ingresaron. Una mujer mayor, familiar de los dueños de casa, que se encontraba en otra vivienda cercana, se dio cuenta de la situación y se acercó a increpar a los ladrones y a exigirle a los gritos que se retiraran. Pero uno de los ladrones se trenzó en una violenta lucha con la señora, la arrastró varios metros y huyó junto a su cómplice, pero se llevó también a la nieta de la mujer, una nena de tan solo 2 años recién cumplidos.

La mujer que se enfrentó a uno de los delincuentes es Pety Piciñam, integrante de la Confederación Mapuche, quien brindó declaraciones a Radio CALF tras el violento hecho. Entre lágrimas, aún angustiada por lo que le pasó, contó que Nueva Esperanza "es tierra de nadie, no hay vigilancia, estamos muy alejados de todo".

Respecto al hecho en sí, la mujer contó que "eran dos iban caminando", pero ella solo se enfrentó con uno de ellos. "No lo conocía, era un tipo flaco de cara larga".

Pety Piciñam contó que, cansada de los hechos de inseguridad, intentó evitar el robo. "Nos trenzamos en pelea y me arrastró como 50 metros. Cuando me di cuenta, se estaban yendo y la nena no estaba", manifestó angustiada. Vecinos de la zona se acercaron al escuchar los desgarradores gritos de la mujer, que pedía insistentemente por su nieta. Por suerte, poco después la encontraron en una zona cercana, deambulando sola, pero -aparentemente- en buen estado de salud.

En principio, tanto la nena como su abuela, se encuentran en buen estado de salud, aunque conmocionadas por el violento robo y el rapto.

La pequeña es su nieta, de tan solo 2 años, quien estaba a su resguardo porque el papá había salido a trabajar.

Personal policial llegó poco más tarde al lugar y la nena ya había sido hallada, en perfecto estado de salud, pero conmocionada por lo ocurrido. Para confirmar que no hubiese sufrido lesiones, la trasladaron al hospital.

A partir de ahora, se iniciará una investigación en torno a lo ocurrido. La mujer cree que le sacaron a su nieta para distraerla y poder escapar, aunque la Policía no descarta ninguna hipótesis respecto de las intenciones que tuvieron los delincuentes al llevarse a la pequeña. "Por el momento todo es materia de investigación", aseguraron fuentes policiales a LMNeuquén, sin brindar detalles de lo ocurrido.