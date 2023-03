La vergonzosa vida que llevaba el Conejo antes de Gran Hermano

En la edición del miércoles 22, de la mano de Santiago del Moro, fue el Conejo quien desató un gran escándalo cuando confesó que era una persona que vivía de joda en Cordoba y esa fue la razón por la cual la madre decidió mandarlo al psicólogo. “Ella quería que me enderece. Y llegó hasta echarme de mi casa”, relató.

“Mi nombre es Alexis Quiroga, soy de un pueblito de Cordoba. Mi mamá me mandó al psicólogo porque mi vida era salir de martes a domingo y siempre llevaba mujeres a mi casa. Me gusta mucho la joda. Poca noche al trabajo, y mucha joda. Eso para ella era un problema. Casi me echan de mi casa por eso. Yo tenía mi casa propia, pero se la regalé a mi hermana y por eso volví con mis viejos. hora quiero ver de comprarme otra”, contó.

El casting de El conejo para Gran Hermano.mp4 El conejo hizo un casting polémico en Gran Hermano.

Fue entonces que todos en Gran Hermano se rieron al escuchar la fuerte confesión que lanzó el cordobés. Ahora bien, cabe recordar que el joven conoció a Coti en la casa más famosa del mundo e iniciaron una relación que hasta el momento parece ser muy fuerte. “Todavía no convivimos, pero estamos los dos en el mismo edificio”, contaron.

Hace un tiempo el cordobés apuntó fuerte contra Romina y Julieta por los comentarios de la participantes contra su novia: “No la pueden soltar todavía a Coti. Yo creo qué hay un dolor grande ahí por votarlas y por traición. Hoy en día escuché a Julieta y Daniela hablando de que ya se pueden votar entre ellas”.

“No entiendo el enojo todavía. Puede haber un poco despecho, hablan de Coti porque son dos despechadas”, finalizó. Cabe recordar que durante las últimas horas fue Coti quien rompió el silencio y apuntó fuerte contra Julieta por burlarse de su provincia.