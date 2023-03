La tremenda dieta con la que la China Suárez bajó 6 kilos

China Suárez.avif

“Bajé seis kilos, pero no fue por obligación, tenía la posibilidad de que un doble me reemplazara en algunas escenas, pero no me gusta que hagan las cosas por mí”, explicó sobre lo que le habían planteado en aquel momento pero que ella prefirió no aceptar.

Ante el riesgo que tenía el hecho de someterse a esta dieta y a bajar de peso, ella reveló cómo fue que se apoyó en los médicos para poder lograr su cometido: “Tomé los cuidados, guiada por médicos y nutricionistas, seguí la dieta, entrené, reduje las cantidades y noté que comiendo menos me agarra mucho mal humor”.

Respecto a lo que fue la dieta, mencionó: “Tuve que hacer una dieta muy proteica para hacer la película Abzurdah: carne, pollo, carne, pollo”. Luego de esto, nada volvió a ser lo mismo, ya que la China Suárez se volvió vegetariana.

"Nunca más comí carne, y eso que en mi casa se comía mucha carne. No fue una decisión, tuve que hacer una dieta muy proteica para hacer la película Abzurdah: carne, pollo, carne, pollo", contó sobre cómo el proceso para grabar esta película terminó provocando que ella se convierta en vegetariana.

"Después dije ‘voy a dejar una semana para desintoxicarme’ y no pude volver a comer nunca más. Tenía el sentimiento encontrado de que amaba a los animales mientras comía un churrasco”, expresó respecto al pensamiento que pesó en su cabeza para tomar esta decisión.