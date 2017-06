La revancha será el sábado desde las 16 en Mendoza

Hubo intensas gestiones por parte del local para llevar el duelo a las 20 de ese día, mientras que en el Albinegro patagónico se inclinaban a favor de presentarse el viernes por la tarde, imaginando una posible clasificación a la instancia decisiva.

Es que cualquiera sea el resultado, esta llave y la que definirán en Santiago del Estero Mitre (2) y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (0), el cruce por el ascenso dará inicio el miércoles 5 de julio. Los dirigidos por Henry Homann aspiran a estar saliendo ese día a La Visera para jugar el partido más importante de los últimos años.

De esta manera, la dirigencia comenzó rápidamente a trabajar en la logística del traslado para una delegación que posiblemente sume algún jugador más de los 18 que firmarán la planilla oficial de juego. Es que esta vez, el traslado se concretará en micro el jueves desde las 22.

Hasta acá, el duelo está igualado 1 a 1, por lo que sólo en caso de que no se saquen ventajas en Mendoza, habrá penales para definir al clasificado. El que logre quedarse con el compromiso en los 90 minutos reglamentarios dará el siguiente paso deportivo.

Rearmado

Ambos tendrán bajas importantes. Cipo en defensa, por la correcta expulsión de Marcos Lamolla debido a una violenta falta sobre Pablo Leguizamón Arce y Gimnasia en el mediocampo, por la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha de Emanuel García. El botín del futbolista se quedó clavado en el sintético cuando fue a disputar una pelota, tras un choque contra un rival.

Como contrapartida, en Mendoza se anuncia la vuelta segura del goleador Pablo Palacios Alvarenga tras cumplir con la fecha de suspensión por amarillas, sumando desafíos para el visitante que todavía no tiene confirmado el equipo titular.

Existen grandes posibilidades de que el partido sea televisado, lo que es una buena alternativa para los hinchas del Capataz, ya que por una cuestión de infraestructura en el estadio de Gimnasia tampoco se reciben hinchas visitantes. En la región, las imágenes se verán por la TV Rionegrina.

Para mañana a las 22 está previsto que parta el plantel albinegro rumbo a la capital mendociona. Esta vez, el viaje será en colectivo con una delegación numerosa.

Aliviado por el penal que no fue cobrado

Darío Alaniz, técnico de Gimnasia de Mendoza, soltó algunas pistas de lo que dispondrá para jugar la revancha ante Cipolletti en una nota que brindó al medio Interior futbolero.

El responsable táctico del Lobo no tomó como ventaja el empate conseguido de visitante, aunque sí fue claro respecto de las diferencias con el duelo ante Villa Mitre. “Estamos tranquilos porque sólo necesitamos un gol e iremos a buscarlo con nuestras armas. La idea será asfixiarlos en su propio campo”, dijo.

Aunque expresó su respeto por el equipo rival, descalificó al sintético de La Visera al decir que “ahí no se puede jugar, eso es para jugar con los amigos no en estas instancias decisivas”, y atribuyó a Matías Alasia el hecho de no haber ganado en el duelo de ida.

Sin esquivar ninguna consulta, no dudó en afirmar que “el árbitro se equivocó al no sancionar el penal para Cipolletti por la mano de Iván Agudiak” en el primer tiempo. “Reglamentariamente se equivocó”, aunque justificó la expulsión de Marcos Lamolla. “Debió ser roja directa y no doble amarilla”, cerró.