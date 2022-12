La otra gran mentira que dijo Camila para entrar a la casa de Gran Hermano

Una de las cosas más importantes en Gran Hermano es la estrategia. No importa cuál, pero los participantes deben tener una estrategia para jugar y sobrevivir en el reality a medida que pasan las semanas. Camila, la nueva participante que ingresó el pasado 15 de diciembre, lo sabe. Pero tiene desconcertados tanto a los de adentro de la casa como a los de afuera sobre cuál es su juego.

Hasta ahora, nadie sabe bien a qué está jugando la vendedora de autos del oeste bonaerense. En su presentación aseguró " tengo 21 años y soy de Ituzaingó. Soy pianista y me gusta la cumbia. Vengo a revolucionar la casa". Pero apenas ingresó se empezó a decir entre sus compañeros y en las redes sociales que habría mentido con la edad.

Y esa no fue la única mentira que le detectaron a Camila. Apenas minutos después de ingresar aseguró que no conocía ninguno de los habitantes de la casa. Sentados en roda frente a ella, les pidió uno a uno que se presentaran. Los chicos lo hicieron, aunque no pudieron ocultar sus caras de incredulidad.