La manosearon y no le quisieron tomar la denuncia

Anoche, todavía muy asustada por lo vivido en las cercanías de la rotonda de Mengelle y Alem, A. explicó que no pudo contactarse con otras posibles víctimas y que decidió hacer pública la denuncia para que las mujeres estén advertidas sobre el delicado hecho.

“Cuando paso por ahí subo a la vereda y circulo muy despacio. El hombre me agarró de atrás y me manoseó por varios segundos. Grité y nadie me ayudó”. La víctima Vecina cipoleña de 54 años

De acuerdo con el relato de la vecina, de 54 años, hace algunos días fue sorprendida cuando se dirigía a su trabajo en una bicicleta. A la altura del correo, un hombre de campera azul y capucha, se le acercó con gran rapidez, la sostuvo con fuerza y empezó a manosearla. Desesperada, la víctima empezó a gritar, pero las personas que estaban cerca no se hicieron eco. Finalmente, pudo zafarse y huyó en dirección a su lugar de empleo.

Un poco más recuperada de la situación vivida y ya en su casa, la mujer le explicó a una de sus hijas lo sucedido y esta le sugirió que hiciera una denuncia. El sábado por la mañana decidió concurrir a la Unidad 32, pero no pudo avanzar mucho porque le respondieron que requerían información concreta del agresor. Lo único que le indicaron fue “cambiar de recorrido para evitar algún inconveniente”.

Desilusionada, ayer le comentó a este diario que no tenía intenciones de insistir en otra oficina pública y que se limitaba a alertar a la población sobre lo que le tocó vivir.