La juzgarán por impedir que su hija vea al papá y ella denuncia abusos

“Mi hija está en riesgo y no voy a permitir que vaya con alguien que deben investigar”, explicó María a este diario. En Tribunales, en tanto, afirmaron que hay fuertes indicios de que la madre impidió, sin razones, la relación entre la niña y el padre.

La denunciante debe designar esta semana un abogado defensor en una causa penal que la tomó por sorpresa y que se inició apenas fue sobreseída por el mismo delito. María recordó que el ex juez Santiago Márquez Gauna consideró que no había cometido un impedimento de contacto. Sin embargo, explicó, casi de manera inmediata fue notificada de una nueva imputación. Desde la fiscalía aclararon que son episodios diferentes, por lo que el sobreseimiento no cuenta como antecedente.

Para María, se están cometiendo muchas irregularidades con su situación y tiene miedo de que su hija sea obligada a revincularse con su ex pareja. “Nos urge la revinculación”, le habría dicho una secretaria del fiscal Gustavo Herrera, según aseguró la mujer.

El presunto abuso de su hija fue denunciado en el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti, pero la causa fue remitida a la Justicia de Neuquén.