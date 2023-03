La inesperada foto de Horacio Cabak y su esposa, tras dos años de crisis

Soldato por su parte declaró: “Estamos bien, vivimos juntos, pero no quiero hablar más porque ya no quiero tanta exposición”.

Aquella tormenta mediática fue corta, pero intensa. Se desató en LAM cuando Soldato le escribió a Ángel De Brito y le contó que había descubierto varias infidelidades. Si bien no salieron al aire, le pasó al conductor audios y chats de Cabak con otras mujeres. “No me gusta que me traten de mentirosa, quise que se supiera para no quedarme con la angustia porque si no él se hubiera ido de casa y todo el mundo me hubiera preguntado a mí”, explicaba ella en ese entonces.

En ese momento Cabak era panelista de Polémica en el bar y cuando decidieron tocar el tema aclaró: “Lo que haya que solucionar, si hay algo que se tenga que solucionar, lo vamos a resolver muy lejos de la tele”. Incómodo con las preguntas de sus colegas, principalmente Flavio Azzaro y Chiche Gelblung, el conductor de La jaula de la moda terminó de manera abrupta su participación en el clásico de Sofovich. Un mes después se sentó en la mesa de Juana Viale y confirmó que lo echaron por no querer hablar de su vida privada. Ahí mismo declaró irónico: “Para tranquilizar a todo el mundo, está todo tranquilo. Vivo en mi casa hace mucho tiempo con mi mujer y mis hijos. Quédense tranquilos”.

El Cabakgate, como se apodó en esos días, estuvo presente en todos los programas de espectáculos. Es que siempre que aparecen historias vinculadas a la infidelidad, el rating se dispara. Hay algo en estas noticias que genera interés en la audiencia, algunos hablan de morbo y otros lo asocian a la empatía que genera esa lógica de “si le pasó a Pampita cómo no me va a pasar a mí”. Sucedió con la famosa situación del motorhome, con el triángulo amoroso de Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez, y recientemente con los casos de Federico Bal y de Alexis Mac Allister. Es tanto el interés que ni los noticieros esquivan estos temas y los principales portales de noticias también los acompañan.