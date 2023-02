La increíble batalla física qué ganó Pedro Alfonso por sus hijos

“Hace casi dos meses deje de fumar y me siento muy contento y orgulloso por eso. Pero hoy fue un día difícil y a veces hay recaídas, no por fumar, pero si por tener ganas. Así que necesito que me digan ‘sos un genio’, ‘seguí así” y demases. Así que cuando tengo un día como el de hoy vengo y los leo”, escribió en agosto del año pasado sobre el desafío que había tomado.

Hoy en día, el actor se encuentra en Carlos Paz para hacer Un Plan Perfecto, obra que él mismo ideó y lleva a cabo. Sin embargo, esta obra se relaciona mucho con su época de fumador y por eso enero ha sido un mes complicado para él.

"Un plan perfecto la escribí yo mismo y este año debo confesar que me costó mucho porque dejé de fumar hace seis meses y siempre la creación era con el pucho en la mano", explicó Pedro Alfonso con sinceridad por lo que le ocurría.

Además, relató cómo hacía para concentrarse en la obra: "Me iba con la compu afuera, prendía un pucho y arrancaba. Pero este año no tenía el cigarrillo y sentía que me faltaba algo. Me costó pero lo pude superar. Escribí la obra y pasé el Mundial sin cigarrillo, lo cual me hace sentir muy orgulloso de mí".

En cuanto a la cantidad que fumaba por día, contó: "Un paquete por día y a veces un poco más. Incluso en el teatro también, antes de salir a escena. Por suerte, lo pude dejar y mis compañeros de la gira me ayudaron mucho. Rodri Noya y Camilo también dejaron. En mi caso, leí un libro que se llama Es fácil dejar de fumar si sabés cómo y me hizo muy bien. Me ayudó y ahí dice que no hay que reemplazarlo por nada: chicle, chupetín, mate… No, ¡nada! Obviamente que engordé unos kilos y no importa, me lo permití".

"La ansiedad que tenía encima fue el doble sin el cigarrillo. Tuve menos tiempo porque cuando estaba en la gira, siempre estaba pensando en la nueva temporada y esta vez me pasó que no podía soltarla; incluso en la gira de Una noche en el hotel yo seguía buscando perfeccionar la obra. Entonces, fue un tiempo bastante corto el de creación de Un plan perfecto”, comentó sobre cómo se vinculó esto con su trabajo.