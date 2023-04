Mundialito La historia del fútbol femenino escribió una nueva página en el Mundialito

Por otra parte, en la sub 12, el título se lo llevó Tomateras de Lamarque; en la sub 16 hizo lo propio el Deportivo Beltrán; en la sub 18 se coronó El Team de Bariloche y en la categoría más 30 años celebró el Soccer Fem de General Roca. Cabe destacar que las categorías sub 8 y sub 10 fueron de carácter recreativo.

Esta fue la segunda edición del torneo que comenzó en 2022 y que tiene como objetivo darle una mayor participación y aportar a la competencia de las distintas categorías del fútbol femenino, permitiendo de esta manera el desarrollo de las futbolistas de la región. Además se busca la integración de las mismas al generar un espacio de relaciones que promueva el compañerismo y la fraternidad.

Campeonas por categoría

Campeón Sub 12: Tomateras - Lamarque

Campeón Sub 14 (Central): Pinchitas - Bariloche

Campeón Sub 16: Deportivo Beltrán

Campeón Sub 18: El Team - Bariloche

Campeón +30: Soccer fem - General Roca