La guerra Unter-Gobierno se trasladó a Cipolletti

Con una masiva convocatoria, el gremio Unter logró suspender ayer dos asambleas para la toma de cargos de la nueva escuela secundaria en Cipolletti. Desde bien temprano, los docentes, con banderas y bombos, se instalaron en las afueras de la Escuela 53, donde estaba prevista la realización de los actos protocolares. El boicot no sólo surtió efecto, sino que las autoridades decidieron suspender la asamblea prevista para hoy en el mismo establecimiento.

“En Bariloche la suspendían de a ratos, acá suspendieron directamente las dos porque fue masivo el rechazo. Había más de mil compañeros”, contó Pablo Krahulec, secretario general de Unter Cipolletti.

A su vez, el dirigente gremial apuntó al Gobierno por “provocar” con “policías de civil infiltrados”. “Esto no había sucedido en otras localidades. Tiene que ver con una escalada de violencia por parte de la ministra hacia la seccional local. Ya hemos presentado denuncias penales por amenazas de funcionarios del ministerio”, señaló.

Por otro lado, el sindicalista destacó que en la manifestación de ayer se sumaron docentes de jardines de infantes, primarias y especiales. “Esta reforma no sólo afecta a la escuela media, sino a todo el sistema educativo, porque deja un precedente violación de derechos adquiridos de los docentes. Así lo han comprendido los compañeros de distintos niveles y modalidades y por eso se hicieron presentes”.

En cuanto a cómo continuará el plan de lucha, Krahulec adelantó que hoy a la tarde se movilizarán para que no se concrete la asamblea en Villa Regina, mientras que la semana que viene harán lo mismo en Roca y Viedma. A su vez, indicó que el próximo lunes se acordará el mandato de la filial local de Unter y que el 22 se presentará en el congreso provincial del gremio donde se definirán nuevas medidas de fuerza.

“Sería muy necio por parte del Gobierno no reconocer que si no pudo llevar adelante las asambleas en ningún lado de la provincia, es porque está equivocando el camino. Como toda reforma educativa, si no es con debate y consenso va destinada al fracaso”, sostuvo. Mientras que agregó: “Estamos alertando que el gobierno pretende imponer la reforma por decreto, sería un escándalo nacional”. Y anticipó que si todo sigue así, peligra el comienzo de clases.