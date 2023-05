La grave denuncia contra Mauro Icardi: "Extorsiona a Wanda con las nenas"

Pero ahora el escándalo sube un escalón más ya que el periodista Guido Záfora contó en Intrusos una información muy polémica que involucra a las hijas del matrimonio. "Me dicen desde el entorno de Wanda que Mauro no dejó que las nenas salgan de Turquía, que ella está desesperada y llora todos los días. Me cuentan que él las está usando para manipularla porque quiere que se quede con él. El punto es que las nenas empezaron el colegio allá y por eso, no deja que Wanda se las traiga a la Argentina".

El periodista reveló que como las nenas tienen pasaporte europeo, no pueden permanecer en la Argentina por mucho tiempo sin la debida autorización firmada por ambos padres. "Icardi no quiere directamente que Wanda se las lleve. No acepta la separación entonces va por ese lado".

Mariana Gallego, abogada que fue invitada al programa para hablar del tema, remarcó: "Lo más importante es saber cuál es el centro de vida de los chicos. Si las partes no se ponen de acuerdo sobre el lugar en el que van a vivir, debe resolverlo el juez y es difícil que lo haga un juez argentino porque el centro de vida sería Turquía".

Y para sumar más condimentos picantes al escándalo, la instagramer Pochi de Gossipeame difundió en el programa Entrometidos los fuertes audios de Candela Lecce, la supuesta amante de Mauro Icardi: “Cuando pasó todo lo que yo salí a hablar el 21 de marzo, a los tres días yo desaparecí de las redes sociales y él me llamó”.

En el mensaje de voz, la joven prosiguió con su relato: “Me dijo que estaba viniendo para acá, me vino a buscar y me fui a Buenos Aires, pasé la noche allá y me volví al otro día. Me hizo jurar que iba a tener todas las redes sociales cerradas”.

A continuación, el audio seguía arrojando un contenido revelador: “Y que nadie se iba a enterar, por eso yo no le conté a nadie, ni si quiera a mi mejor amiga. Después él me eliminó de todos lados pero yo tenía su WhatsApp, me dijo que no le podía decir a nadie, la típica”, agregó Cande.

En ese momento, Lecce detalló en su correo de voz: “Cuando vi todo esto que fue a grabar el programa (MasterChef), yo dije ‘soy una pelotuda’, me hizo todo el cuentito. Yo me quedé en el hotel y él iba y volvía, pasamos la noche ahí y después no lo vi más”.