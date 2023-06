La gran baja que tendrá River para jugar contra Fluminense

River Plate domina por ahora con tranquilidad la Liga Profesional de Fútbol, pero contrariamente a ese gran presente, en la Copa Libertadores , que es el máximo anhelo de todos, no se encuentra en las mejores condiciones. Es que el equipo de Núñez solo ganó un juego de 4 en el grupo D, ubicándose último, por ahora afuera del pasaje, y tendrá un duelo clave frente al más poderoso, Fluminense .

Ese choque será clave, ya que en caso de perder podría quedar eliminado de la competición de Conmebol si se da un resultado positivo para The Strongest. Pero las malas noticias no solo quedaron ahí, ya que ahora se sabe que tendrá una baja más que sensible para recibir al equipo carioca.