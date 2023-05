La fuerte frase que lanzó Romina Pereiro al hablar de su divorcio con Jorge Rial

Ya hace algunos días, el conductor de Argenzuela, sorprendió con un descargo que hizo públicamente tras su separación. Si bien el periodista no dio nombres, es de público conocimiento que su última pareja fue la nutricionista. En su descargo, el presentador había acusado a su ex de gritarle.

La especialista había dicho en medio de la nota cuando le preguntaron por el papá de Morena que: "Ni idea lo que me contás… pero no creo. Tengo el mejor recuerdo de nuestra relación".

romina pereiro.jpg Romina Pereiro, la ex esposa de Jorge Rial

Obviamente que la respuesta sorprendió a todos, ya que hacía poco tiempo el periodista de chimentos había dicho una cosa totalmente contraria y todo parecía que se terminaba y no en muy buenas condiciones.

Recordemos que esto se dio en medio del programa que conduce Rial, donde en una discusión entre los panelistas Diego Brancatelli y Mariana Brey quienes se estaban gritando, el referente del show les dijo: “¡todos gritan y gritan! ¡Me separé para que no me griten!”.

Por si había quedado alguna duda, lo repitió nuevamente dejando en claro los motivos de su ruptura: “¡Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me grita Mariana, Brancatelli, también bajan del cuarto a gritar! ¡Es un quilombo!”.

Por último, aún con algo de rencor, les quiso hacer una aclaración a sus compañeros. “Encima ¡De ustedes no me puedo separar! ¡Igual no me sacan nada más a mí!”, tiró respecto a lo que fue la división de bienes con Romina Pereiro.