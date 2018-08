La engañaron por Face y se quedaron con su jubilación

La mujer relató lo sucedido en diálogo con LU19 para advertir a los vecinos. Según contó, todo comenzó cuando la contactaron a través de Facebook desde un usuario que se hacía llamar Cristian Robledo.

Tras pedirle los datos personales, comenzaron a comunicarse a través de mensajes de Whatsapp y le indicaron que debía hacer unas transacciones mediante el cajero automático para poder acceder a un crédito con condiciones muy ventajosas.

“Me hicieron todo un trabajo psicológico. Me envió solicitud por Facebook y me indicó la posibilidad de un préstamo. Después me pidieron todos mis datos y me contactaron por Whatsapp. Me dijeron que fuera al cajero y me hicieron hacer mil cosas para que ellos pudieran hacer el depósito del dinero. Yo estaba ilusionada porque con esa plata iba a poder pagar mis cuentas”, relató la mujer, quien se identificó en la AM cipoleña como Petrona.

La mujer cobró su pensión y fue a depositarla para obtener un crédito. Todo resultó ser un ardid delictivo

“La primera vez que intentamos hacer la transferencia no pudimos porque no tenía saldo en mi cuenta. Les dije que el 22 cobraba mi jubilación. Un día antes estuvieron mandándome mensajes de audio para que no me olvidara. Ese día saqué $5700 y fui al cajero”, relató la mujer por la radio.

“Me hicieron dar muchas vueltas hasta que veo que figura el nombre de otra persona, Alejandra Daniela Ortega, y ahí les dije que esa no era yo, y ellos me dijeron que no importaba, que continuara con la transacción bancaria”, detalló la víctima del cuento del tío virtual.

Además de advertir a los vecinos, especialmente a los jubilados, para que no caigan en el mismo engaño, la mujer manifestó que teme ser víctima de nuevos delitos o de intimidaciones por hacer público el caso, ya que los estafadores tienen todos sus datos personales y de su tarjeta. A pesar de ello, hizo la denuncia en cuanto se dio cuenta de lo sucedido. “No quiero que a nadie más le pase lo mismo”, sostuvo.

--> Aconsejan no brindar datos personales

Discreción. Tanto en las redes sociales como al recibir presuntas ofertas por teléfono, la Policía recomienda a los vecinos no brindar nunca los datos personales sin antes obtener información comprobable del interlocutor.

Transferencias. Todos los cuentos del tío “virtuales” se completan con un depósito bancario o una transferencia de dinero. Los expertos recomiendan nunca entregar dinero sin documentación que acredite qué se recibirá a cambio.