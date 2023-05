La despedida de los médicos al joven que murió tras un ataque a machetazos

Despedida de los médicos a Benjamín

Facundo compartió la grabación que dura poco más de 40 segundos en sus historias de Instagram y también en una publicación. A las imágenes las acompañó con un pequeño texto que le dedicó a su hermano: “Gracias Benja por ser lo que fuiste, todos vamos a aprender de vos”.

La despedida de su hermano Marcos

Marcos Gamond, el médico del hospital Heller, despidió en las redes a su hermano Benjamín, quien falleció este lunes en México por las heridas sufridas tras ser atacado a machetazos.

El reconocido médico de la ciudad de Neuquén utilizó Instagram para dedicarle unas palabras a su hermano menor. En una primera historia reposteó la publicación con la que la familia informó el deceso del joven de 23 años.

En ese posteo se puede ver una imagen del joven fallecido, acompañada del texto: "La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó".

gamond_1.jpg

Y concluyeron: "Agradecemos infinitamente toda la ayuda, colaboración, acompañamiento y amor recibido. Y pedimos sepan entender el momento y puedan respetar el dolor de la familia. Gracias". A lo que Marcos agregó: "Gracias por esperarme. Volá muy alto torito, nos veremos de nuevo. Te amamos".

Donación de órganos

Gamond murió este lunes en el Hospital General de la capital mexicana, adonde había sido trasladado en un avión sanitario. Su familia decidió donar los órganos y se realizan las gestiones para completar el traslado.

"La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó", informó mediante su cuenta de Instagram uno de los hermanos de la víctima.

Fuentes de Cancillería detallaron que, desde el mismo día del hecho, el Consulado asistió a las víctimas y mantuvo contacto con sus familiares, al tiempo que funcionarios de ese organismo se comunicaron con el Hospital Ángel del Mar, en Puerto Escondido, donde se confirmó que "los tres argentinos estaban siendo atendidos a pesar de tener el seguro de viajero vencido por haber estado más de seis meses fuera de la Argentina".

Desde el Palacio San Martín consignaron que "la gravedad de las heridas que tenía Gamond requerían otro tipo de atención médica, y a través de gestiones del Ministerio de Salud de la Argentina que encabeza Carla Vizzotti y el embajador Tomada, se contactó a un alto funcionario de la Secretaría de Salud de México, que indicó que el traslado sanitario se haría por helicóptero de la Marina Mexicana".

Sin embargo, el vuelo de ese día debió ser abortado por una fuerte tormenta en Ciudad de México y el traslado se efectivizó el domingo último al mediodía, cuando Benjamín fue finalmente llevado en un avión sanitario facilitado por la Secretaría de Marina de México al Hospital General de la ciudad capital.