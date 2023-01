La desconcertante declaración de Scaloni acerca de su futuro

Acto seguido, Scaloni realizó una declaración que dejó helado a más de un aficionado albiceleste. El conductor del popular ciclo ibérico le preguntó por la posibilidad de dirigir en algún momento a la Selección de España, que acaba de quedarse sin entrenador tras la salida de Luis Enrique, y el ex Deportivo La Coruña no dudó: "¿Por qué no entrenaría a la Selección española? Es mi segunda casa. Me siento parte de este país. Creo que España hace bien en tener un técnico español. De la Fuente me dio el curso de entrenador. Nos explicaba todas las dudas que teníamos. En cualquier momento que pueda, le iré a ver".