La CTA hará una caravana a 10 años de la muerte de Kirchner

La CTA viene de sumarse a la caravana que se realizó el 17 de octubre por el Día de la Lealtad peronista y ahora propone una nueva movilización, con protocolos, en medio de la cuarentena.

Los puntos de encuentro son la Plaza Alsina en Avellaneda, sobre la autopista 25 de Mayo, a la altura del peaje con mano al centro; y en los alrededores de la exEsma, ubicada en avenida del Libertador 8.151. "Lo volveremos a hacer como en el 17 de Octubre pasado, es decir, todas y todos los participantes con barbijos, a razón de dos personas por auto, sin desplazamientos a pie y, por lo tanto, sin que nadie descienda de los vehículos", indica un comunicado de la CTA.

El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, respaldó al Gobierno. El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, respalda al Gobierno.

En ese sentido, destacan que "no olvidamos que la pandemia no ha retrocedido aún, ni que nuestros compañeros del área de la salud, son parte del personal esencial que lucha contra el virus y queremos que su trabajo esforzado no sea en vano y, precisamente por ello, nos cuidaremos el 27 y cuidaremos al resto”.

"Pero tampoco queremos ceder ante las presiones de los poderosos que hoy, lo que más quieren, es que se derrumbe el triunfo popular conquistado en las urnas y que el pueblo borre de su memoria el ejemplo indómito de Néstor Kirchner”, agrega el comunicado que también firma Carlos Girotti, secretario de Comunicación de la CTA.